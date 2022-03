Pronto ! Arles, 18 mai 2022, Arles.

Pronto ! Place Jean-Baptiste Massillon Chapelle St Martin du Méjan Arles

8 20 Christophe Marguet et Daniel Erdmann prolongent leur collaboration en invitant deux figures majeures de la scène du jazz européen : Rita Marcotulli et Hélène Labarrière. “Pronto !” signifie prêt, être prêt, se tenir prêt et résonne comme une urgence de vivre l’instant présent, l’intensité du moment.



La création “Pronto” réunit quatre musiciens d’exception investis dans cette quête formidable du jazz, conscients de vivre à chaque concert un temps particulier et de le partager pleinement avec le public. Depuis 2010, Christophe Marguet, un des batteurs les plus fins que l’on puisse entendre sur la scène jazz, collabore régulièrement avec Daniel Edrmann, saxophoniste généreux et époustouflant compositeur – du duo au quartet (Together, Together ! en 2013 et Three Roads Home en 2018 avec comme invités Henri Texier et Claude Tchamitchian, deux des plus grands contrebassistes français) – Hyperactifs, hyper sensibles, ces deux musiciens partagent des liens forts avec le jazz, l’improvisation et des références magnifiques et sources d’inspiration comme la musique d’Ornette Coleman, Dewey, Ed Blackwell…

Pour leur nouveau projet, c’est tout naturellement qu’ils ont invité Bruno Angelini, l’incontournable pianiste marseillais, et Hélène Labarrière, contrebassiste côtoyant les plus grands noms, leader prolifique, multipliant les expériences transdisciplinaires et les rencontres inédites. Les quatre musiciens partagent le gout du travail à partir de compositions et de mélodies, mais aussi de la création au fil de leurs improvisations. Cette création européenne intégralement composée par les quatre musiciens vont unir leurs univers pour proposer une identité sonore unique. Concert événement !



Daniel ERDMANN, saxophone

Bruno ANGELINI, piano

Hélène LABARRIÈRE, contrebasse

Christophe MARGUET, batterie

