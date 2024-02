PRONOSTIC VITAL / AUDE VAISSELLE x BRAVO BÉTON! Crozon, vendredi 23 février 2024.

PRONOSTIC VITAL / AUDE VAISSELLE x BRAVO BÉTON! Crozon Finistère

Duo né en 2020, PRONOSTIC VITAL c’est un mélange de trap autotunée, de synthpunk et de techno dans l’atmosphère des soirées rennaises désargentées. Deux EPs sont parus sur Prix Libre Records, et un album est en préparation. “Entre révolte et apéro à base de bière tiède, la musique de Pronostic Vital est sombre, dansante et apocalyptique.” (KFUEL)

AUDE VAISSELLE le Morlaisien et BRAVO BÉTON! le Brestois se retrouvent autour des mêmes obsessions, et ensemble évoquent l’amour, la mélancolie et la grisaille de leurs villes respectives. L’alliance de feu entre la cold wave neurasthénique et décalée d’Aude Vaisselle et l’électro-pop industrielle maboule de BRAVO BÉTON! ne devrait pas vous laisser indifférents. Le Viaduc et le pont de Recouvrance, même combat !

La Jetée, 33 quai du Fret, Crozon.

Prix libre ; les concerts commencent à 20h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23

33 Quai du Fret

Crozon 29160 Finistère Bretagne latourdufret@gmail.com

L’événement PRONOSTIC VITAL / AUDE VAISSELLE x BRAVO BÉTON! Crozon a été mis à jour le 2024-02-20 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime