PRONONCIATION DU CHINOIS Montpellier, 21 février 2022, Montpellier.

2022-02-21 – 2022-02-23

Montpellier Hérault

EUR 22.5 22.5 Révision de la prononciation du chinois (tous niveaux) avec Lisha DUCREUX

Session les lundi 21 février, mardi 22 février, mercredi 23 février de 11h à 12h30 soit 4h30 au total

EN PRESENTIEL

Vous éprouvez des difficultés à prononcer correctement le pinyin et les tons, vous avez du mal à vous faire comprendre ou à entendre clairement un échange en chinois ?

Ce stage de 4h30 réparti en 3 sessions de 1h30 chacune, vous permettra de prendre le temps de bien entendre et prononcer. Cette session devrait vous aider à corriger les erreurs de prononciation et vous donner plus de confiance dans vos compétences en écoute et expression.

info@institut-confucius-montpellier.org +33 9 81 98 88 01 https://institut-confucius-montpellier.org/animations/prononciation-du-chinois/

Montpellier

