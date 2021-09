PRONOMADE(S) : “NENNA” PAR LA CIE RAOUI Rieux-Volvestre, 2 octobre 2021, Rieux-Volvestre.

PRONOMADE(S) : “NENNA” PAR LA CIE RAOUI 2021-10-02 – 2021-10-02

Rieux-Volvestre Haute-Garonne Rieux-Volvestre

11h RDV derrière la gendarmerie suivre les flèches jaunes

Spectacle gratuit / tous publics à partir de 8 ans / durée : 1h

Morgane Audoin vous emmène à travers les rues, à la recherche d’un goût, d’une saveur d’enfance, de sa petite madeleine de Proust à elle : les msemens de sa NENNA (mamie en arabe algérien).

La fameuse recette de grand-mère, celle qui en dit long sur nous, celle qui se transmet, celle dont on veut déceler les secrets ou celle qui parfois se perd… Un sac de semoule vissé sur l’épaule – base de la recette des fameux msemens – dans lequel chaque grain compte, Morgane Audoin part sur les traces d’un héritage, de cette histoire familiale franco-algérienne.

Prenez part à un voyage vers une recette à reconstituer où les ingrédients sont des mots qui parlent de guerre, d’indépendance et d’immigration.

Avec NENNA, sa première création, cette jeune comédienne nous invite, depuis la cuisine de sa grand-mère, à regarder l’histoire douloureuse entre la France et l’Algérie. Elle signe ici, subtilement, une page de géopolitique rappelant cette histoire récente, dont les effets continuent à se faire sentir.

Devenez alors les complices de cette quête par laquelle, avec une belle simplicité, les émotions de l’intime, partagées, se transformeront en récit commun.

Les Pronomade(s) vous présente le spectacle NENNA par la Cie Raoui.

© Augustin Legall

