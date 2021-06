Manosque Manosque 04100, Manosque Prom »Vannades à vélo Manosque Manosque Catégories d’évènement: 04100

Manosque 04100 Pour faire la promotion des mobilités douces, DLV2030 organise une balade à vélo sécurisée, ouverte à tous les publics, entre le centre-ville de Manosque et le lac des Vannades dlv2030.asso@gmail.com +33 6 01 75 56 15 http://www.dlv2030.com/ Pour faire la promotion des mobilités douces, DLV2030 organise une balade à vélo sécurisée, ouverte à tous les publics, entre le centre-ville de Manosque et le lac des Vannades

Prom »Vannades à vélo Manosque Manosque Place Docteur Joubert De la place Docteur Joubert au lac des Vannades

