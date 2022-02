Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : vers une norme internationale AFNOR Groupe, 25 février 2022, Saint-Denis.

Promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes : vers une norme internationale

Dans une Europe démocratique et solidaire, l’égalité entre les femmes et les hommes est une valeur centrale et fondatrice pour garantir l’égalité des chances sur le marché du travail, l’égalité salariale et un équilibre entre les femmes et les hommes dans la prise de décision. Dans ce contexte, la France a impulsé des travaux de normalisation internationaux. L’objectif ? Développer une norme internationale conçue comme un guide avec un ensemble de bonnes pratiques pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des organisations et dans leurs activités. Deux temps forts : * Une prise de parole des organisations (entreprises, administrations, ONG…) qui témoigneront sur les défis qu’elles relèvent pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. Elles expliqueront pourquoi une norme internationale est nécessaire. * Un état des lieux du projet de norme internationale ISO et ses complémentarités avec d’autres initiatives. Acteurs de la normalisation internationale, organisations privées et publiques, représentants de ministères… cette conférence réunit les acteurs clés qui œuvrent pour favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet événement est organisé par AFNOR (Association Française de Normalisation), avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances et du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance.

La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire.

Un événement labellisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne

