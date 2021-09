Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire, Yssingeaux Promouvoir la souveraineté alimentaire Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Promouvoir la souveraineté alimentaire 2021-09-25 – 2021-09-25 la Grenette Place de la Victoire

Yssingeaux Haute-Loire

Yssingeaux Haute-Loire Pour la 9ème année, l’association Cytoyens Solidaires s’associe à l’évènement mondial “The Meal” pour promouvoir la souveraineté alimentaire.

– Repas à emporter avec des produits majoritairement locaux

– marché artisanal et animations artistiques

