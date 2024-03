PROMOTION RANDONNEE Salle Sévria La Haie-Fouassière, vendredi 22 mars 2024.

Les Comédiens du Bois Geffray présentent « Promotion Randonnée » Pièce de théâtre, d’Angélique Sutty Les vendredis 22 et 29 mars, à 20h30 Les samedis 9, 23 et 30 mars, à 20h30 Les dimanches 10, 24 et 31 mars, à 15h

Synopsis de la pièce

Le président d’une entreprise a une nouvelle marotte et il entraîne avec lui 8 membres de son personnel dans une randonnée en montagne afin de « resserrer le liens ».

Mais est ce la vraie raison? Chaque salarié est un pion que le PDG dirige à sa guise. A force de jeux de dupes , de trahisons, et de manipulations, chacun va dévoiler sa vraie personnalité…

De quiproquos en rebondissements, le rire sera forcément au RDV de cette excursion pas comme les autres ! 8 8 EUR.

Salle Sévria Boulevard Verlynde

La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire

