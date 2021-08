Pau TECHNOPOLE HELIOPARC,2 avenue du Président Angot Pau, Pyrénées-Atlantiques Promotion des métiers, formations et contrats en alternance du numérique et de l’informatique. TECHNOPOLE HELIOPARC,2 avenue du Président Angot Pau Catégories d’évènement: Pau

Dans le cadre de l’évènement **#ma formation, mon emploi en Nouvelle-Aquitaine#,** qui se déroulera du lundi 6 septembre au jeudi 30 septembre 2021, **l’ERIP Béarn associé au GRETA-CFA** propose un évènement de promotion des métiers, formations et contrats en alternance offerts **par les secteurs du numérique et de l’informatique**, sous la forme d’une rencontre qui aura lieu l**e lundi 13 septembre 2021, à 9H00, à l’auditorium Technopole HELIOPARC à Pau**. Le déroulé prévisionnel de la matinée : • 09h00 accueil • 09h15 « présentation des métiers du numérique » • 10h15 « présentation des formations continues et de parcours en apprentissage » • 11h00 « échanges et questions avec le public ».

Sur inscription

