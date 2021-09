PROMONTOIRE Ferme de Bel Ebat, 11 janvier 2022, GUYANCOURT.

PROMONTOIRE

Ferme de Bel Ebat, le mardi 11 janvier 2022 à 20:30

Nourri aussi bien par la tradition du jazz que par les musiques classiques et contemporaines ou le rock progressif, Benjamin Moussay s’est forgé une personnalité unique sur la scène musicale. Son art combine une technique très solide, une grande aisance rythmique et un sens aigu de la forme. Au clavier, on est saisi par l’intensité de sa présence, la profondeur de sa sonorité et sa créativité d’improvisateur. Si ce magicien de l’imaginaire a multiplié les collaborations avec de nombreuses figures illustres du jazz telles que Youn Sun Nah, Martial Solal ou encore Louis Sclavis et même Marc Ducret pour ne citer qu’elles, c’est peut-être dans l’art du solo qu’il semble le mieux s’épanouir. Ce nouvel album, aussi humble que voluptueux, nous saisit fatalement en plein cœur. Benjamin Moussay domine le piano solo (…) Promontoire présente un lâcher prise minéral et prospère (…) Moussay confirme sa maîtrise, soumet le genre et nous gâte d’un piano solo hors des sentiers battus – Libération En partenariat avec le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale et La Batterie – Pôle Musiques de Guyancourt. Spectacle à l’Auditorium de La Batterie. Ambresia Music De et avec Benjamin Moussay Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Ferme de Bel Ebat 1 place de Bel-Ébat GUYANCOURT



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T20:30:00 2022-01-11T22:30:00