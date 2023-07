SALON « VINS & MÉDITERRANÉE » Promontoire et promenade Vias, 28 juillet 2023, Vias.

Vias,Hérault

Troisième salon « Vins & Méditerranée » à Vias Plage : Vignerons et viticulteurs locaux proposeront leurs vins issus du terroir, face à la mer, sur le Promontoire et la promenade – Front de Mer – Vias Plage.

2023-07-28 10:00:00 fin : 2023-07-29 20:00:00. .

Promontoire et promenade

Vias 34450 Hérault Occitanie



Third « Vins & Méditerranée » exhibition at Vias Plage: Local winegrowers and winemakers will be offering their local wines, facing the sea, on the Promontory and promenade – Front de Mer – Vias Plage

Tercera exposición « Vins & Méditerranée » en Vias Plage: viticultores y bodegueros locales ofrecerán sus vinos locales, frente al mar, en el promontorio y paseo marítimo ? Front de Mer ? Vias Plage

Dritte Messe « Vins & Méditerranée » in Vias Plage: Lokale Winzer und Weinbauern bieten ihre Weine aus der Region an, direkt am Meer, auf dem Promontoire und der Promenade – Front de Mer – Vias Plage.

Mise à jour le 2023-07-13 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE