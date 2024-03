Promontoire des langues à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 16h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Performance traductionnelle à la Maison de Victor Hugo !

A l’occasion du Printemps des Poètes consacré à la grâce, les étudiants du master

Cultures, Institutions, Musées en Europe et ses Régions et du master Métiers de l’édition en Europe centrale et orientale de Sorbonne Universités vous proposent une expérience inédite.

Ainsi, vous allez pouvoir entendre un extrait du Promontoire du songe de Victor Hugo traduit: en allemand, chinois, hongrois, néerlandais, polonais, russe, tchèque, ukrainien…

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004

Contact : https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/promontoire-des-langues https://framaforms.org/promontoire-des-langues-performance-traductionnelle-a-la-maison-de-victor-hugo-1708110029

Ministere de la culture printemps des poètes 2024