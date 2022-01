PROM’NONS NOUS TOUS LES TROIS Théâtre du Puits Manu,Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

le dimanche 27 mars à Théâtre du Puits Manu, Beaugency

Un trio chanté et musical qui invite au voyage au travers de mélodies, rythmes et langues du monde. Chansons en espagnol, en bambara, en breton, en créole…

Gratuit

2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T11:30:00;2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T17:30:00

