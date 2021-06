Plourac'h Plourac'h Côtes-d'Armor, Plourac'h Prom’nons nous dans les bois Plourac’h Plourac'h Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plourac'h

Prom’nons nous dans les bois Plourac’h, 27 juin 2021-27 juin 2021, Plourac'h. Prom’nons nous dans les bois 2021-06-27 14:30:00 – 2021-06-27 17:30:00

Plourac’h Côtes d’Armor Plourac’h Balade animée de 6 km à travers bois, landes : une ode à la nature en musique,poésie,humour…Départ échelonné de 14h30 à 16h. Circuit balisé. Un goûter sera servi au retour, compris dans le coût de la balade. oseraie@orange.fr Balade animée de 6 km à travers bois, landes : une ode à la nature en musique,poésie,humour…Départ échelonné de 14h30 à 16h. Circuit balisé. Un goûter sera servi au retour, compris dans le coût de la balade. dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Plourac'h Étiquettes évènement : Autres Lieu Plourac'h Adresse Ville Plourac'h lieuville 48.41649#-3.54618