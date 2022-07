« Prom’nons-nous dans les bois ! » Culles-les-Roches Culles-les-Roches Catégories d’évènement: Culles-les-Roches

Saône-et-Loire EUR Les bois de Culles-les-Roches sont magiques. Le temps d’une balade théâtralisée, ils dévoileront leurs secrets… Remontant dans le temps, on pourra y croiser le petit chaperon rouge, chanter autour d’un feu de camp, écouter le Baron perché ou les arbres murmurer, arbitrer un procès pour la possession des bois en 1773, rencontrer des maquisards en 1944… et bien d’autres personnages inattendus, poétiques, ou farfelus. Entrée libre – Participation au chapeau – Réservation conseillée Durée 2h (marche et spectacle) – Prévoir de bonnes chaussures

