2022-10-27 11:00:00 11:00:00 – 2022-10-28 12:00:00 12:00:00 Après une courte visite dans le musée pour découvrir le magnifique sarcophage de Prométhée, venez écouter l’histoire de Prométhée et Épiméthée, deux frères que tout oppose : l’un sage, l’autre étourdi. Alors quand Zeus leur demande de façonner des créatures pour peupler la terre, Épiméthée invente toutes sortes d’animaux rigolos et Prométhée, les hommes. Par Geneviève Vergos-Rozan et Emilie Fargier, médiatrices au musée.



> Enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un adulte Laissez-vous raconter le musée et partagez un moment de découverte entre petits et grands. Par Geneviève Vergos-Rozan et Emilie Fargier, médiatrices au musée. dernière mise à jour : 2022-10-10 par

