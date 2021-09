Paris Théâtre National de la Colline île de France, Paris Promesse d’automne ? Théâtre National de la Colline Paris Catégories d’évènement: île de France

Promesse d’automne ? Théâtre National de la Colline, 27 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 27 septembre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Wajdi Mouawad présente les spectacles de l’automne 2021 Wajdi Mouawad et la tribu de La Colline ont le plaisir de vous inviter, lundi 27 septembre à 20h, à la soirée “Promesse d’automne ?”, présentation des spectacles de la saison en présence des artistes programmés. Wajdi Mouawad dialoguera avec les artistes des spectacles courant jusque décembre 2021. Spectacles -> Théâtre Théâtre National de la Colline 15 rue Malte Brun Paris 75020

