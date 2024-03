PROMESSE – Anne Rehbinder, Tânia Carvalho, Antoine Colnot Théâtre d’Orléans Orléans, jeudi 23 mai 2024.

PROMESSE – Anne Rehbinder, Tânia Carvalho, Antoine Colnot Récit de batailles, espoir, promesses non tenues. Cinq danseuses contemporaines s’attaquent aux codes de genre avec humour et fracas. Jeudi 23 mai, 20h30 Théâtre d’Orléans Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Comment opérer sur scène le renversement d’une longue tradition artistique faisant des femmes, l’objet de désir et d’étude des hommes ? Entre humour et rage, cinq danseuses s’emparent de la question.

Chacun de nous se situe à l’intersection de multiples zones de pouvoir, privilèges et discriminations. Ici subies, là exercées. Certaines transmises, certaines choisies. Les unes conscientes, les autres inaperçues. Toutes nous imprègnent jusque dans nos gestes les plus quotidiens. Accompagnées de la compagnie HKC et de Tânia Carvalho, chorégraphe fondatrice de Bomba Suicida, les danseuses jettent leurs corps dans la bataille, pour enquêter sur les jeux de représentations auxquels ils se prêtent. Empruntant aux polarités masculines autant qu’aux polarités féminines, à l’animalité, au non-humain, elles mettent en jeu leurs propres paradoxes, leurs limites, leur histoire, et se laissent traverser par d’autres personnages et trajectoires.

Avec une ardeur inspirante, elles osent une ode à toutes les libertés.

Jeu. 23 mai 20h30

Tarifs de 5€ à 25€, 15€ avec « la Carte »

Durée 1h15

