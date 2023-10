Portes Ouvertes PROMEO PROMEO Senlis, 27 janvier 2024, Senlis.

Portes Ouvertes PROMEO Samedi 27 janvier 2024, 09h00 PROMEO Entrée libre et gratuite

Chaque année, le site PROMEO de Senlis joue un rôle essentiel en formant 900 jeunes en alternance à des métiers d’avenir dans les domaines techniques et tertiaires de l’industrie. Il offre une palette diversifiée de plus de 32 diplômes, allant du BAC PRO au BAC+5, permettant ainsi aux étudiants de choisir parmi 11 filières métiers, telles que : Maintenance, Production, Chaudronnerie, Usinage, Logistique, Informatique, Qualité Sécurité Environnement, électricité/électrotechnique, conception/bureau d’études, Achats/Vente, Marketing/communication, Gestion/Administration/RH.

De plus, tous les ans le centre de Senlis accueille 4 500 salariés et 150 demandeurs d’emploi, leur permettant de rester compétitifs en développant leurs compétences ou de se reconvertir et d’acquérir des qualifications dans un monde en constante évolution.

PROGRAMME DE NOS PORTES OUVERTES

– Des visites de nos centres et ateliers pour vivre l’expérience PROMEO de l’intérieur.

– Des sessions d’information et d’orientation pour choisir votre avenir en toute confiance.

– Des démonstrations et mises en situation pratiques animées par nos experts dans nos ateliers

– Des échanges avec nos Alternautes et nos équipes PROMEO pour répondre à toutes vos questions.

– Inscription accompagnée par nos conseillers

PROMEO 1 avenue Eugene Gazeau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T09:00:00+01:00 – 2024-01-27T16:00:00+01:00

portes ouvertes formation

PROMEO