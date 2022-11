PORTES OUVERTES PROMEO PROMEO Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

PORTES OUVERTES PROMEO PROMEO, 28 janvier 2023, Senlis. PORTES OUVERTES PROMEO Samedi 28 janvier 2023, 09h00 PROMEO

Entrée libre de 9h à 16h

Venez découvrir les différentes formations proposées par PROMEO ! PROMEO 1 avenue Eugene Gazeau, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France PROMEO Senlis forme chaque année, 830 jeunes en alternance aux métiers techniques et tertiaires de l’industrie. Ce sont plus de 32 diplômes proposés en BAC PRO, BTS, Licence, Bachelor, Master et Cycle Mastère, permettant aux étudiants de suivre leur parcours de formation en alternance dans 9 filières métiers de leurs choix : Maintenance, Production, Chaudronnerie, Usinage, Logistique, Informatique, Qualité Sécurité/ Environnement, Achats/Vente/Marketing, Gestion/ Administration/RH. Le centre de Senlis accueille également 4 500 salariés et 190 demandeurs d’emploi chaque année pour développer leurs compétences et/ ou obtenir une qualification professionnelle. Programme de la journée Portes ouvertes :

• Visite du centre et des ateliers

• Information, orientation et inscription

• Mise en situation dans les ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T09:00:00+01:00

2023-01-28T16:00:00+01:00 Promeo

