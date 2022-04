Promenons-nous sur les chemins de saint-jacques-de-compostelle Ostabat-Asme Ostabat-Asme Catégories d’évènement: Ostabat-Asme

Parcourez une partie du chemin au cœur de la Basse-Navarre avec la découverte de la chapelle d'Haranbeltz, classée aux Monuments historiques. La balade se termine à Ostabat, village d'accueil des pèlerins depuis le Moyen-Âge. 10 10 EUR

