« Promenons-nous en familles » une bulle d’art et de culture pour les tout-petits Mérignac Mérignac, mardi 6 février 2024.

« Promenons-nous en familles » une bulle d’art et de culture pour les tout-petits Expositions, spectacles sensoriels, lectures contées, ciné-goûter, conférences… Pendant près de deux mois, la Ville de Mérignac propose de multiples rendez-vous culturels et artistiques. 6 février 30 mars Mérignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-06T13:00:00+01:00 – 2024-02-06T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-30T13:00:00+01:00 – 2024-03-30T19:00:00+01:00

Pour les enfants, familles et professionnels de la petite enfance !

Découvrir son corps en chantant des comptines, laisser voguer son imagination avec une malicieuse marmotte qui n’a pas du tout envie de dormir, s’amuser des facéties d’un ourson un brin turbulent, se laisser bercer par la musique… Pendant près de deux mois, du 6 février au 30 mars, la Ville de Mérignac se met à hauteur des tout-petits et propose de multiples rendez-vous pour les bébés, les grands frères et les grandes sœurs, les parents et les assistantes maternelles. L’événement « Promenons-nous en familles » n’est pas une première mais à partir de cette année, il se tiendra tous les ans, au lieu de tous les deux ans. Elaboré conjointement par les directions petite enfance, enfance et éducation et les équipes de la culture, ce véritable festival artistique et culturel gratuit, ouvert à toutes et tous, se décline sur le thème de la famille au sens large, qu’elle soit classique, monoparentale, recomposée… Et invite à se rassembler dans les établissements culturels de la commune.

Découvrez le programme « Promenons-nous en familles » du 6 février au 30 mars 2024

Exposition « Une famille c’est comme une histoire »

Du mardi 6 février au vendredi 29 mars

Lieu salle d’exposition de la Médiathèque Michel Sainte-Marie

Tout public Entrée libre et gratuite

Vendredi 9 février (à 9h30 et 10h30), les 7 et 8 mars (à 9h30 et 10h30) visites guidées gratuites à destination des enfants des crèches et des assistantes maternelles. Sur inscription auprès de la Maison de la petite enfance Simone Veil

Exposition « Une ou deux bêtises »

Du mardi 6 février au vendredi 29 mars

Lieu Maison de la petite enfance Simone Veil

Tout public Entrée libre et gratuite

Inauguration de la manifestation « Promenons-nous… en familles »

Mercredi 7 février de 15h30 à 17h30

Lieu Atrium de la Médiathèque Michel Sainte-Marie

Tout public Entrée libre et gratuite

Conférence « Quand l’enfant devient acteur grâce au jeu »

Samedi 10 février à 14h

Lieu Relais des familles « La Parenthèse »

Tout public et professionnels Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Concert « Je suis la nuit… »

Dimanche 11 février à 16h

Lieu Médiathèque Michel Sainte-Marie

Enfants de 0 à 6 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Atelier enfants-parents « Lecture et chants »

Mercredi 14 février de 15h30 à 17h

Lieu Parc des lavandières

Enfants de 0 à 6 ans Entrée libre et gratuite

Conférence « La parentalité »

Jeudi 15 février à 20h

Auditorium de la Médiathèque Michel Sainte-Marie

Tout public et professionnels Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Concert « Gratoline et ses comptines »

Vendredis 16 et 23 février, 15 et 29 mars à 10h

Lieux Médiathèques de Mérignac

Enfants de 0 à 3 ans Gratuit

Inscriptions obligatoires en ligne

Musique et atelier enfants-parents « Bulle musicale »

Samedi 17 février à 10h

Lieu Médiathèque Michel Sainte-Marie

Enfants de 0 à 3 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Atelier enfants-parents « À la découverte de l’eau »

Samedi 17 février de 15h30 à 16h30

Lieu Parc Bourran (entrée rue Léo Lagrange)

Enfants de 0 à 6 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Atelier Street art

Jeudi 22 février

À destination des enfants des centres de loisirs du Burck et de Beaudésert

Ciné goûter « Pompon ours, petite balade et grandes aventures »

Jeudi 22 février à 10h

Lieu Mérignac ciné

Tarifs et renseignements sur www.cinemerignac.fr

Projection / échanges « La Joyeuse Vadrouille »

Dimanche 25 février à 15h

Lieu Auditorium de la Médiathèque Michel Sainte-Marie

Tout public Entrée libre et gratuite

Atelier enfants-parents « Parcours nature »

Lundi 26 février de 10h à 11h30

Lieu Maison de la petite enfance Simone Veil

Enfants de 0 à 3 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Spectacle « Cielo »

Mercredi 28 février à 11h et à 15h

Lieu Salle d’exposition de la Médiathèque Michel Sainte-Marie

Tout public Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Séances à 10h et 14h à destination des enfants des crèches et des centres de loisirs

Atelier enfants-parents « Land art œuvre éphémère »

Samedi 2 mars de 15h30 à 17h

Lieu Parc de Bourran (entrée rue Léo Lagrange)

Enfants de 3 à 6 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Atelier « Mon doudou m’a dit… »

Mercredi 6 mars

Séance à 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans

Séance à 14h pour les enfants de 3 à 6 ans

Lieu Médiathèque Michel Sainte-Marie

Entrée libre et gratuite

Atelier enfants-parents « La motricité libre, rencontres et partages »

Samedi 9 mars de 15h30 à 17h

Lieu Parc du Vivier

Enfants de 0 à 6 ans Entrée libre et gratuite

Spectacle « Gouttes à l’eau »

Samedi 9 mars à 16h

Lieu Auditorium de la Médiathèque Michel Sainte-Marie

Enfants de 0 à 6 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Musique et atelier enfants-parents « Bulle musicale Bestiaire tralalaire… «

Mercredi 13 mars à 10h45

Lieu Médiathèque de Beutre

Enfants de 0 à 3 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Séance supplémentaire à 10h à destination des enfants des crèches et des centres de loisirs

Atelier « Jeux en famille »

Samedi 16 mars à 10h et 11h

Lieu Ludothèque de la Médiathèque Michel Sainte-Marie

Enfants de 0 à 3 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Concert de comptines

Mardi 19 mars à 18h

Lieu Maison de la petite enfance Simone Veil

Enfants de 0 à 6 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Atelier « Dessin numérique »

Mercredi 20 mars à 15h et à 16h

Lieu Médiathèque Michel Sainte-Marie

Enfants de 5 à 10 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Atelier enfants-parents « Parcours sensoriel »

Mercredi 20 mars de 15h à 17h

Lieu Stade du Jard

Enfants de 0 à 6 ans Entrée libre et gratuite

Atelier enfants-parents « Papilles d’hiver »

Samedi 23 mars de 10h30 et 11h30

Lieu Parc du vivier

Enfants de 0 à 6 ans Gratuit

Inscription obligatoire en ligne

Concert « Carte blanche » par le Krakatoa

Dimanche 24 mars de 14h45 à 17h

Lieu Médiathèque Michel Sainte-Marie

Tout public Entrée libre et gratuite

Chasse aux oeufs

Samedi 30 mars

Pour les enfants jusqu’à 3 ans de 10h à 11h30 Remise des prix à 11h45

Pour les enfants de 4 ans à 6 ans de 14h30 à 16h30 Remise des prix à 17h

Lieu Parc du Vivier

Enfants de 0 à 6 ans Gratuit

Sur réservation du 4 au 22 mars – Informations à venir sur cette page

Informations pratiques

Tous les évènements sont gratuits, certains sur inscription préalable selon les places disponibles

Renseignements auprès de la médiathèque Michel Sainte-Marie au 05 57 00 02 20 ou auprès de la Maison de la petite enfance Simone Veil au 05 56 55 66 08

