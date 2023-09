Promenons-nous dans Paris ! Médiathèque françoise sagan Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Le samedi 07 octobre 2023

de 10h00 à 12h30

.Tout public. gratuit

Promenons-nous dans Paris ! : une balade dansée et dansante pour réveiller son corps et ses sens, vivre un moment de partage, et redécouvrir le paysage parisien avec la Compagnie KeatBeck.

Promenons-nous dans Paris ! est une promenade chorégraphique, se réalisant le samedi 7 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue. Nous vous proposons de réveiller votre corps et ses sens, vivre un moment de partage, et redécouvrir le paysage parisien avec la Compagnie KeatBeck.

Partant du 10e arrondissement et allant jusqu’au 19e arrondissement, la promenade proposera sur son parcours des performances de la Compagnie et des activités d’autres associations du 10e et du 19e.

10h : Départ de la Médiathèque Françoise Sagan (8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris)

11h : Étape de mi-parcours, pour ceux qui ne souhaiteraient faire que la deuxième partie du parcours (Place Robert Desnos, 75010 Paris)

12h : Étape finale Parc des Buttes Chaumont (entrée avenue Mathurin Moreau, 75019 Paris)

La promenade se terminera à 12h30 par un pique-nique tous ensemble dans le Parc des Buttes Chaumont.

Médiathèque françoise sagan 8 Rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33640647820 gaetan@keatbeck.com https://www.facebook.com/ciekeatbeck/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ciekeatbeck/?locale=fr_FR

Compagnie KeatBeck