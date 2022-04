PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS, SORTIE CPIE LOIRE OCÉANE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS, SORTIE CPIE LOIRE OCÉANE La Baule-Escoublac, 21 avril 2022, La Baule-Escoublac. PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS, SORTIE CPIE LOIRE OCÉANE La Baule-Escoublac

2022-04-21 – 2022-04-21

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Lors de cette sortie nature, explorons la forêt avec tous nos sens à travers des expériences amusantes et instructives pour découvrir la faune et la flore locale. Dans la forêt chante un cours d’eau, il s’agit de la Torre. Nous tenterons de trouver de la vie dans l’eau. Salamandre y vis-tu ?

Public familial – Sortie pédestre – 2h Venir avec des chaussures de sport ou de marche. Réservation sur Calendrier – CPIE Loire Océane (cpie-loireoceane.com) SORTIE DU 26 MARS ANNULEE Lors de cette sortie nature, explorons la forêt avec tous nos sens à travers des expériences amusantes et instructives pour découvrir la faune et la flore locale. Dans la forêt chante un cours d’eau, il s’agit de la Torre. Nous tenterons de trouver de la vie dans l’eau. Salamandre y vis-tu ?

Public familial – Sortie pédestre – 2h Venir avec des chaussures de sport ou de marche. Réservation sur Calendrier – CPIE Loire Océane (cpie-loireoceane.com) SORTIE DU 26 MARS ANNULEE La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Ville La Baule-Escoublac lieuville La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS, SORTIE CPIE LOIRE OCÉANE La Baule-Escoublac 2022-04-21 was last modified: by PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS, SORTIE CPIE LOIRE OCÉANE La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 21 avril 2022 La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique