Promenons-nous dans les bois Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, vendredi 23 août 2024.

Promenons-nous dans les bois … pendant que le loup n’y est pas ! Vendredi 23 août, 14h30 Maison de la Rivière et du Paysage 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage // Equipement: Chaussures de marche

Ce sera alors l’occasion de découvrir la faune et la flore du bois de la Maison du Paysage en famille, mais aussi d’évoquer le loup pour lequel il n’y aucune raison d’avoir peur… Dès 4 ans

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie

