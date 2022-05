Promenons-nous dans les bois Lieu de rdv donné à la réservation, 23 août 2022, .

Promenons-nous dans les bois

Lieu de rdv donné à la réservation, le mardi 23 août à 14:30

Tu aimes patauger dans l’eau? Alors enfile tes bottes et viens me rejoindre aux bords de l’Ajon. Tu découvriras le monde des petites bêtes de l’eau. Les gammares, les libellules et leurs amis n’auront plus de secrets pour toi.

(1km/2h30) – niveau 1

Gratuit

Tu aimes patauger dans l’eau? Alors enfile tes bottes et viens me rejoindre aux bords de l’Ajon. Tu découvriras le monde des petites bêtes de l’eau. Les gammares, les libellules et leurs amis…

Lieu de rdv donné à la réservation 14260,MALHERBE-SUR-AJON



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-23T14:30:00 2022-08-23T16:30:00