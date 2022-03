PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS Hérouville-Saint-Clair, 19 mars 2022, Hérouville-Saint-Clair.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre Hérouville-Saint-Clair

2022-03-19 20:00:00 – 2022-03-19 Théâtre d’Hérouville 1 Square du Théâtre

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair

Promenons-nous dans les bois … C’est sur ce petit air bien connu de tous que la Compagnie du Val-qui-Rit vous invite à un voyage conté et enchanté sur les ailes de l’imaginaire.

Léa et Paul ont pour mission de ranger le grenier , inutile de vous dire que cette perspective ne les enchante guère . Ils sont loin d’imaginer que derrière ces vieux cartons éventrés et ces livres poussiéreux se cachent des créatures féériques, parfois maléfiques, vêtus de costumes hauts en couleurs , qui vont leur venir en aide .

Ce spectacle d’une heure , rythmé par la musique, les chansons et la danse, entraîne petits et grands dans l’univers merveilleux des contes et légendes de notre enfance.

+33 6 82 42 48 99 https://www.herouville.net/

