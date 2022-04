Promenons nous dans les bois…et donnons un visage aux arbres Cieux Cieux CieuxCieux Catégories d’évènement: CIEUX

De 14h à 16h au Rucher An'imé – lieu-dit Martinerie. Tarif : 6€/personne, gratuit -2 ans. Sur inscription. Le Rucher An'imé : rucher.ane@gmail.com Accompagnés de Tulipe & Pocket les ânesses et de Kéfir & Kuzco les lamas, partons pour une promenade en forêt créative. Tout public Prévoir une tenue parée à toute épreuve! Promenade d'une durée de 45 minutes aller retour, non accessible aux poussettes. Pour la tranquillité et la sécurité de tous, les chiens des participants ne sont pas admis.

