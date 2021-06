Promenons-nous dans les bois Chapelle Saint-Clair, 4 août 2021-4 août 2021, MALHERBE-SUR-AJON.

Promenons-nous dans les bois

Chapelle Saint-Clair, le mercredi 4 août à 12:00

Tu aimes patauger dans l’eau? Alors enfile tes bottes et viens me rejoindre aux bords de l’Ajon. Tu découvriras le monde des petites bêtes de l’eau. Les gammares, les libellules et leurs amis n’auront plus de secrets pour toi.

(1km/2h30) – niveau 1

Gratuit

Les bois de nos campagnes regorgent de vie. Venez découvrir les animaux qui y vivent. Des plus petits que vous devrez retrouver, aux plus grands qui ont laissé des indices de leur passage, vous…

Chapelle Saint-Clair 14260,MALHERBE-SUR-AJON



