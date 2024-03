Promenons-nous dans les bois…au fil des contes Musée médard Lunel, samedi 18 mai 2024.

Pour cette édition 2024 (5eme édition pour le musée), le service des publics du musée Médard de Lunel accueille deux classes du primaire de l’école Ste Thérèse de Lunel pour travailler à partir d’octobre 2023 sur l’exposition temporaire « Promenons-nous dans les bois, au fil des contes ».

Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié à l'histoire de ses collections, au livre, ainsi qu'aux arts et métiers liés au patrimoine écrit. L'exceptionnel cabinet du bibliophile Louis Médard, placé au centre du musée, permet de découvrir une authentique bibliothèque du XIXe siècle, conservée dans son intégralité. Dans le parcours de visite, les différentes collections du musée dévoilent les témoins patrimoniaux de l'art de la reliure, de la gravure, de la calligraphie et de l'enluminure :

• 5000 ouvrages datés du XIIe au XIXe siècle (manuscrits et imprimés)

• Des reliures précieuses réalisées par les grands artisans parisiens et montpelliérains du XIXe siècle

• Une collection de fers à dorer pour la reliure

• Des estampes et des albums d’images

• Des objets et des outils illustrant les techniques du livre et de l’impression.

• Des expositions temporaires valorisant les collections du musée parkings à proximité, gare de Lunel à 10 min à pied

© Ville de Lunel – service communication