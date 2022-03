Promenons-nous dans les bois 44350 St molf St molf Catégorie d’évènement: St molf

À quelques pas du centre-ville, marchons ensemble à la découverte d’un lieu naturel et tranquille. Ici, sous les grands arbres et près des haies, nous pourrons nous laisser aller à différentes activités sensorielles, adaptées aux plus jeunes. Moments de calme, défis sportifs ou encore écoute, chansons et observation, il y en aura pour tous les goûts ! Public familial – Sortie pédestre – 2h – Gratuit Informations et réservation : Maison du Parc [http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda](http://www.parc-naturel-briere.com/fr/tourisme/agenda) À quelques pas du centre-ville, marchons ensemble à la découverte d’un lieu naturel et tranquille. Ici, sous les grands arbres et près des haies, nous pourrons nous laisser aller à différentes act… 44350 St molf 44350 St molf St molf

