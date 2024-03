PROMENONS-NOUS DANS LES BIOS File7 / Magny le Hongre / 77 Magny-le-Hongre, mercredi 12 juin 2024.

À quoi et à qui servent les bios ? Quels sont les ingrédients indispensables ? Est-ce que quelqu’un lit vraiment les bios ? Toutes les réponses à ces questions existentielles sont au menu de l’atelier « Promenons-nous dans les bios » qui milite pour une approche sensible et énigmatique de la bio. Ou comment en finir une fois pour toutes avec les « mélodies envoûtantes », les « univers singuliers », les « invitations au voyage » et autres « riffs abrasifs ».

Intervenant : Geoffrey Sebille

Résas : accompagnement@file7.com

En précisant votre nom, votre prénom, et le nom du groupe / artiste.

File7 / Magny le Hongre / 77
4 rue des Labours
77700 Magny le Hongre

