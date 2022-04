PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS DE LA GARENNE Gétigné Gétigné Catégories d’évènement: Gétigné

Loire-Atlantique

PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS DE LA GARENNE Gétigné, 4 juin 2022, Gétigné. PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS DE LA GARENNE Gétigné

2022-06-04 – 2022-06-04

Gétigné Loire-Atlantique En 1805, le jeune sculpteur François-Frédéric Lemot (1771–1827) acquiert les anciennes terres de chasse des seigneurs de Clisson. Son projet ? En faire un jardin pour offrir à ses amis artistes des paysages pittoresques. Deux siècles plus tard, le rêve est toujours là… /// Pour découvrir, le temps d’une balade accompagnée, l’histoire du site à travers son décor végétal. En emprunant les sentiers du domaine du plateau aux bords de la Sèvre nantaise jusqu’à la terrasse panoramique de la villa. /// Durée : 1h – Visite Gratuite Balade accompagnée pour découvrir le domaine de la Garenne Lemot les 4 et 5 juin à 14h et 16h garenne.lemot@loire-atlantique.fr https://www.domaine-garenne-lemot.fr/44/accueil-garenne-lemot/j_6 En 1805, le jeune sculpteur François-Frédéric Lemot (1771–1827) acquiert les anciennes terres de chasse des seigneurs de Clisson. Son projet ? En faire un jardin pour offrir à ses amis artistes des paysages pittoresques. Deux siècles plus tard, le rêve est toujours là… /// Pour découvrir, le temps d’une balade accompagnée, l’histoire du site à travers son décor végétal. En emprunant les sentiers du domaine du plateau aux bords de la Sèvre nantaise jusqu’à la terrasse panoramique de la villa. /// Durée : 1h – Visite Gratuite Gétigné

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gétigné, Loire-Atlantique Autres Lieu Gétigné Adresse Ville Gétigné lieuville Gétigné Departement Loire-Atlantique

Gétigné Gétigné Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/getigne/

PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS DE LA GARENNE Gétigné 2022-06-04 was last modified: by PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS DE LA GARENNE Gétigné Gétigné 4 juin 2022 Gétigné Loire-Atlantique

Gétigné Loire-Atlantique