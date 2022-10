Promenons-nous dans le bois Bibliothèque Forney Paris Catégories d’évènement: île de France

Parcours-découverte des richesses de la bibliothèque Forney autour du travail du bois, ancien et contemporain Découvrez le parcours-découverte de la bibliothèque Forney à partir du 3 septembre 2022. A travers ses collections, il présente la vocation et les missions de cette bibliothèque qui se consacre depuis 1886 aux métiers d’art, à la mode et aux arts décoratifs . Et pour chaque visiteur de cet automne, c’est tout spécialement une invitation au voyage dans le riche univers du bois grâce à de nombreux documents patrimoniaux très différents: dictionnaires des essences de bois, planches botaniques, échantillons de marqueterie, cartes postales anciennes, papiers peints, affiches, catalogues de fabricants, livres d’artistes… Il y en a pour tous les goûts ! Entrée libre, sans réservation, selon les consignes sanitaires en vigueur Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris Contact : 01 42 78 14 60 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney

