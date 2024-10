Promenons-nous dans le bois, dimanche 17 novembre 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-11-17 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Petites histoires autour du bois et son usage dans la constructionDes 3 petits cochons aux maisons à pans de bois, de la cabane primitive aux immeubles à ossatures bois, venez découvrir une histoire croisée des arbres et de leur usage dans la construction et l’architecture.Proposé par Vous êtes ici.Rendez-vous devant la résidence sénior Espace et Vie, 16 rue du Danube.



02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/promenons-nous-dans-le-bois/

dimanche 17 novembre 2024 Promenons-nous dans le bois Promenons-nous dans le bois 2024-11-17 Petites histoires autour du bois et son usage dans la constructionDes 3 petits cochons aux maisons à pans de bois, de la cabane primitive aux immeubles à ossatures bois, venez découvrir une histoire croisée des arbres et de leur usage dans la construction et l’architecture.Proposé par Vous êtes ici.Rendez-vous devant la résidence sénior Espace et Vie, 16 rue du Danube.