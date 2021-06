MONTFIQUET Maison de la forêt Montfiquet Promenons-nous dans la forêt de Cerisy ! Maison de la forêt MONTFIQUET Catégorie d’évènement: Montfiquet

Promenons-nous dans la forêt de Cerisy ! Maison de la forêt, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, MONTFIQUET. Promenons-nous dans la forêt de Cerisy !

du mercredi 7 juillet au mercredi 8 septembre à Maison de la forêt

Lors d’une balade familiale, un animateur de l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha vous fera découvrir la forêt de Cerisy : les arbres et arbustes, la gestion de la réserve naturelle et les animaux vivant dans ce milieu. (3km/2h30) – Niveau 1

Tarif enfant 2,00€ 4-12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T12:00:00 2021-07-07T14:30:00;2021-07-21T12:00:00 2021-07-21T14:30:00;2021-08-04T12:00:00 2021-08-04T14:30:00;2021-08-18T12:00:00 2021-08-18T14:30:00;2021-09-08T12:00:00 2021-09-08T14:30:00

