Promenons-nous avec les livres, animation pour les tout-petits Saint-Loup-Lamairé, 21 juin 2022, Saint-Loup-Lamairé.

Promenons-nous avec les livres, animation pour les tout-petits Saint-Loup-Lamairé

2022-06-21 – 2022-06-21

Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance propose des animations pour les tout-petits. Le fil conducteur de “Promenons nous AVEC les livres”, c’est les saisons ! Des lectures et des ateliers sont proposés toute l’année avec la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Des tableaux ont déjà été réalisés, en automne et en hiver. Un atelier aura lieu le mardi 21 juin, au Lac du Cébron à Saint-Loup-Lamairé. Informations et réservations : 05 49 63 08 87 / 07 88 54 37 13 / ram.avt@csc79.org

Le Relais Petite Enfance propose des animations pour les tout-petits. Le fil conducteur de “Promenons nous AVEC les livres”, c’est les saisons ! Des lectures et des ateliers sont proposés toute l’année avec la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Des tableaux ont déjà été réalisés, en automne et en hiver. Un atelier aura lieu le mardi 21 juin, au Lac du Cébron à Saint-Loup-Lamairé. Informations et réservations : 05 49 63 08 87 / 07 88 54 37 13 / ram.avt@csc79.org

Le Relais Petite Enfance propose des animations pour les tout-petits. Le fil conducteur de “Promenons nous AVEC les livres”, c’est les saisons ! Des lectures et des ateliers sont proposés toute l’année avec la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Des tableaux ont déjà été réalisés, en automne et en hiver. Un atelier aura lieu le mardi 21 juin, au Lac du Cébron à Saint-Loup-Lamairé. Informations et réservations : 05 49 63 08 87 / 07 88 54 37 13 / ram.avt@csc79.org

OT AVT

Saint-Loup-Lamairé

dernière mise à jour : 2022-05-06 par