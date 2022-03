Promenons-nous avec les livres, animation pour les tout-petits Airvault, 14 avril 2022, Airvault.

Promenons-nous avec les livres, animation pour les tout-petits Airvault

2022-04-14 – 2022-04-14

Airvault Deux-Sèvres

Le Relais Petite Enfance propose des animations pour les tout-petits. Le fil conducteur de “Promenons nous AVEC les livres”, c’est les saisons ! Des lectures et des ateliers sont proposés toute l’année avec la Médiathèque Airvaudais-Val du Thouet. Des tableaux ont déjà été réalisés, en automne et en hiver. Le jeudi 14 avril, c’est la thématique du printemps qui sera réalisée, avec les albums d’Amandine Laprun. Les horaires sont à déterminer (en fonction du nombre d’inscrits) et le lieu (en fonction de la météo). L’atelier sera inspiré des albums d’Amandine Laprun, présente au salon du livre à Airvault les 19 et 20 mars dernier. Ses albums sont en lien avec la nature qui nous entoure : https://www.amandinelaprun.com/

Informations et réservations : 05 49 63 08 87 / 07 88 54 37 13 / ram.avt@csc79.org

