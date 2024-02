Promenons-nous au Domaine de Careil Iffendic, mercredi 28 février 2024.

Promenons-nous au Domaine de Careil Iffendic Ille-et-Vilaine

Au Domaine de Careil, le 28 août à 14h30, venez eavec le CPIE de Brocéliande, en plein cœur d’un espace naturel protégé, espace de vie et de nature pour les oiseaux et d’autres espèces. Découvrez un milieu extraordinaire. Contes, observations de la faune et de la flore animeront cette balade aux portes de Brocéliande.

Gratuit.

Sur réservation au 02 97 22 74 62 ou à la-soett@wanadoo.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:30:00

fin : 2024-08-28

D61

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne la-soett@wanadoo.fr

L’événement Promenons-nous au Domaine de Careil Iffendic a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Lac de Trémelin