Festival Médiéval de Sedan Promenoir des prêtres Sedan, 11 mai 2024, Sedan.

Sedan,Ardennes

Deux jours pendant lesquels la Principauté de Sedan retourne à ses origines.Marché, campements, spectacles, cortège dans le cadre remarquable du plus grand Château-Fort d’Europe, élu monument préféré des Français 2023 ! Tout savoir sur l’Histoire du Festival.

2024-05-11 fin : 2024-05-12 . .

Promenoir des prêtres

Sedan 08200 Ardennes Grand Est



The Principality of Sedan returns to its origins for two days of markets, encampments, shows and processions in the remarkable setting of Europe?s largest Château-Fort, voted France?s favorite monument of 2023! All about the Festival History

Dos días en los que el Principado de Sedán vuelve a sus orígenes, con mercados, campamentos, espectáculos y un desfile en el marco incomparable del castillo-fortaleza más grande de Europa, elegido monumento favorito de Francia para 2023 Todo sobre la historia del Festival

Zwei Tage lang kehrt das Fürstentum Sedan zu seinen Ursprüngen zurück: Markt, Lager, Aufführungen, Umzug in der bemerkenswerten Umgebung der größten Festung Europas, die 2023 zum Lieblingsdenkmal der Franzosen gewählt wurde! Alles über die Geschichte des Festivals

Mise à jour le 2023-11-07 par Ardennes Tourisme