Promen’ânes avec l’asinerie Turs’Ane, 30 juin 2022, .

Promen’ânes avec l’asinerie Turs’Ane



2022-06-30 15:30:00 – 2022-06-30

EUR 5 Venez marcher accompagnés de 2 ou 3 ânes, au rythme tranquille de leurs pas dans les chemins de forêt ou en bordure de prairie.

Rdv à l’asinerie, prévoir un pantalon et des chaussures fermées (à partir de 7 ans car les ânes ne sont pas montés).

Puis retour à l’asinerie où un petit goûter sera proposé (boissons fraîches, thé, café et une part de tourtière).

Traite des ânesses et découverte des produits cosmétiques Turs’âne.

Forge animée du Maréchal-ferrant. Fin des activités vers 19h.

Inscription obligatoire

Venez marcher accompagnés de 2 ou 3 ânes, au rythme tranquille de leurs pas dans les chemins de forêt ou en bordure de prairie. Puis retour à l’asinerie où un petit goûter sera proposé. Traite des ânesses et découverte des produits cosmétiques Turs’âne.

Venez marcher accompagnés de 2 ou 3 ânes, au rythme tranquille de leurs pas dans les chemins de forêt ou en bordure de prairie.

Rdv à l’asinerie, prévoir un pantalon et des chaussures fermées (à partir de 7 ans car les ânes ne sont pas montés).

Puis retour à l’asinerie où un petit goûter sera proposé (boissons fraîches, thé, café et une part de tourtière).

Traite des ânesses et découverte des produits cosmétiques Turs’âne.

Forge animée du Maréchal-ferrant. Fin des activités vers 19h.

Inscription obligatoire

dernière mise à jour : 2022-06-18 par