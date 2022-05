Promenades relaxantes et sophrologie aux Eaux-chaudes, 2 août 2022, .

Promenades relaxantes et sophrologie aux Eaux-chaudes

2022-08-02 00:00:00 – 2022-08-02 00:00:00

Yollande, de l’Association Tierras y Raices vous propose des ateliers relaxation sophrologie à Eaux-Chaudes : 1/2 journée ressourcement par des techniques de relaxation et de sophrologie en forêt et le long du gave

Rdv à Eaux chaudes devant les thermes : le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h00 à 16h00

Coût 15€/personne

Inscriptions et informations au 06 30 46 48 16

