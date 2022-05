Promenades Photographiques à Vendôme

Promenades Photographiques à Vendôme, 2 juillet 2022, . Promenades Photographiques à Vendôme

2022-07-02 – 2022-08-27 Promenades Photographiques à Vendôme. 18ème édition : ¬In_s1tupaysage(s) ! 23 expositions à découvrir dans 9 lieux et 3 villes : Blois, Vendôme et Sargé-sur-Braye. Ces dernières vous feront découvrir le paysage sous toutes ses formes : humaines, urbaines, végétales… Journées festives du 29 au 31 juillet. Les Promenades Photographiques proposent durant deux mois, un voyage autour de la photo. Promenades Photographiques à Vendôme. 18ème édition : ¬In_s1tupaysage(s) ! 23 expositions à découvrir dans 9 lieux et 3 villes : Blois, Vendôme et Sargé-sur-Braye. Ces dernières vous feront découvrir le paysage sous toutes ses formes : humaines, urbaines, végétales… Journées festives du 29 au 31 juillet. Vendôme Tourisme dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville