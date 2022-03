Promenades nature en breton Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Catégories d’évènement: Bulat-Pestivien

Côtes-d'Armor

Promenades nature en breton Bulat-Pestivien, 16 avril 2022, Bulat-Pestivien. Promenades nature en breton

Bulat-Pestivien, le samedi 16 avril à 15:00

Elles sont injustement considérées comme mauvaises herbes… Les plantessauvages de nos campagnes ! Apprenez à les reconnaître et à les utiliser

5 euro

Promenade découverte en langue bretonne Bulat-Pestivien Bulat Pestivien 22160 Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bulat-Pestivien, Côtes-d'Armor Autres Lieu Bulat-Pestivien Adresse Bulat Pestivien 22160 Ville Bulat-Pestivien lieuville Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Departement Côtes-d'Armor

Promenades nature en breton Bulat-Pestivien 2022-04-16 was last modified: by Promenades nature en breton Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien 16 avril 2022 Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien Bulat-Pestivien

Bulat-Pestivien Côtes-d'Armor