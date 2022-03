Promenades musicales dans les jardins du château d’Esquay-sur-Seulles illuminé Eglise de Esquay-sur-Seulles

Promenades musicales dans les jardins du château d’Esquay-sur-Seulles illuminé Eglise de Esquay-sur-Seulles, 21 mai 2022, . Promenades musicales dans les jardins du château d’Esquay-sur-Seulles illuminé

Eglise de Esquay-sur-Seulles, le samedi 21 mai à 23:00

Départ à pied vers le château où une promenade musicale vous permettra de découvrir les perspectives du parc. Un concert sera ensuite donné dans le parc, devant un parterre de fleurs et de verdure, donné par l’Orchestre des Marais, dirigé par Fabrice Mahieu, directeur de l’école intercommunale de musique et de danse de Balleroy – Le Molay-Littry Retour du parc vers l’église en procession aux flambeaux.

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T23:00:00 2022-05-21T01:00:00

