Château de Canon, le mercredi 4 août à 19:30

Concert de l’ensemble I Giardini et Véronique Gens, soprano – Une nuit d’été. ### **Informations :** _**Horaires :**_

Le mercredi 4 août 2021

Concert à 19h30

Suivi d’un pique-nique chapeauté _**Tarifs :**_

Adulte: 30€

De 6 à 18 ans : 25€

Concert de l'ensemble I Giardini et Véronique Gens, soprano – Une nuit d'été.

2021-08-04T19:30:00 2021-08-04T23:00:00

