Promenades le long de la Petite Ceinture Le Hasard Ludique, 29 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 29 août 2021

de 14h à 18h

gratuit

Vous avez toujours eu envie d’en apprendre plus sur la Petite Ceinture ? De voir où ces rails mystérieux mènent ? Venez en apprendre plus sur l’ancêtre du métro parisien avec les promenades guidées de l’Association des Promeneurs de la Petite Ceinture, qui organise le dimanche 29 août deux balades convergeant vers le Hasard Ludique !

La première promenade (3,5 km, environ 1h30) partira de la Place du Maréchal Juin à 14h et traversera les Batignolles et le Parc Martin Luther King et la deuxième promenade (1,2 km, environ 45 mins) de la Recyclerie à 14h30. Les deux promenades convergent vers le Hasard Ludique où l’on se rejoindra pour un verre à 15h30 environ.

Inscription par mail à contact@promeneurs-petiteceinture.paris. Évènement gratuit !

15 participant·e·s/ promenade

première promenade : rdv à 14h devant l’entrée de la Promenade Pereire côté ouest de la Place du Maréchal Juin

deuxième promenade : départ 14h30 de la Recyclerie.

Le Hasard Ludique 128 avenue de Saint-Ouen Paris 75018

Contact :Le Hasard Ludique https://www.facebook.com/events/1537672586568670 https://www.facebook.com/events/1537672586568670

