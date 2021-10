Colombelles Colombelles Calvados, Colombelles Promenades Insolites Colombelles Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Promenades Insolites Colombelles, 22 octobre 2021, Colombelles. Promenades Insolites 2021-10-22 – 2021-11-06 rue des ateliers dans la grande halle

Colombelles Calvados Cette exposition de photographies vous emmènera dans les lieux insolites de l’agglomération caennaise : cimetières, parcs peu fréquentés, tous ces lieux sont des terrains de jeux idéaux pour les photographes.

Exposition réalisée avec Territoires partagés et Alain Breton

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colombelles Autres Lieu Colombelles Adresse rue des ateliers dans la grande halle Ville Colombelles lieuville 49.19182#-0.30663