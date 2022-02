Promenades en mer Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Rendez-vous dès 11h45 sur le Quai des Terre Neuvas à Dahouët face au local de “La Pauline” où un barnum sera installé pour la vente des billets. Pendant 30 minutes, vous pourrez quitter le port de Dahouët et découvrir la station balnéaire du Val-André. Des moments inoubliables avec des bateaux pavoisés dans un cadre exceptionnel, et vous ramènerez de très bons souvenirs. N’hésitez pas à nous faire part de votre participation par mail ou par téléphone. Ouvert à tous, payant, Pass Sanitaire conseillé. atroispva@gmail.com +33 6 08 05 12 14 http://www.apppva.wifeo.com/ Rendez-vous dès 11h45 sur le Quai des Terre Neuvas à Dahouët face au local de “La Pauline” où un barnum sera installé pour la vente des billets. Pendant 30 minutes, vous pourrez quitter le port de Dahouët et découvrir la station balnéaire du Val-André. Des moments inoubliables avec des bateaux pavoisés dans un cadre exceptionnel, et vous ramènerez de très bons souvenirs. N’hésitez pas à nous faire part de votre participation par mail ou par téléphone. Ouvert à tous, payant, Pass Sanitaire conseillé. Quai des Terre Neuvas Dahouët Pléneuf-Val-André

