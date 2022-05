PROMENADES EN CALÈCHE AUX JARDINS DES RENAUDIES Colombiers-du-Plessis Colombiers-du-Plessis Catégories d’évènement: Colombiers-du-Plessis

Colombiers-du-Plessis Mayenne Colombiers-du-Plessis 2 3 EUR Prenez place, au départ des jardins, pour une promenade insolite au son des sabots des chevaux. Départ toutes les demies heures.

contact@jardinsdesrenaudies.fr +33 2 43 08 02 08 http://www.jardinsdesrenaudies.fr/

